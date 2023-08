À la découverte du centre-ville de Vitry-sur-Seine Place de l’église, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine, 17 septembre 2023, Vitry-sur-Seine.

À la découverte du centre-ville de Vitry-sur-Seine Dimanche 17 septembre, 10h30 Place de l’église, 94400 Vitry-sur-Seine Gratuit, inscription recommandée (places limitées).

Découvrez l’histoire de la ville de Vitry-sur-Seine à travers les projets d’aménagements ambitieux qui ont modelé son paysage urbain.

En arpentant la ville avec une architecte du CAUE du Val-de-Marne, vous appréhenderez les différents enjeux des renouvellements urbains d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Le circuit proposé sera également l’occasion de découvrir le nouveau parcours dans le centre-ville de Vitry, conçu par le CAUE 94 et accessible dans Archistoire. Cette nouvelle application mobile et gratuite de découverte du territoire, en réalité hybride, vous invite à explorer des lieux remarquables.

Place de l’église, 94400 Vitry-sur-Seine Place de l’église 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 52 55 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Le centre-ville de Vitry-sur-Seine avec l’application Archistoire © CAUE 94