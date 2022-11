SERD: Réemploi pantinois – Thématique: Textile place de l’Eglise 93500 Pantin – Église Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

SERD: Réemploi pantinois – Thématique: Textile place de l’Eglise 93500 Pantin – Église, 19 novembre 2022, Pantin. SERD: Réemploi pantinois – Thématique: Textile Samedi 19 novembre, 09h00, 14h30 place de l’Eglise 93500 Pantin – Église Le réemploi pantinois: La réutilisation est la solution et la sensibilisation notre moyen d’action place de l’Eglise 93500 Pantin – Église place de l’Eglise 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France Stand de sensibilisation sur le réemploi des textiles, le don, recyclage et l’achat d’occasion.

Ce projet et ces actions ont pour but de sensibiliser le grand public aux pratiques de la prévention, du tri, de la réduction, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des déchets.

La thématique visée ici est le réemploi du textile. L’évènement s’organisera en deux temps :

– le matin (9h00-12h00), représentation au marché Eglise de Pantin afin d’effectuer de la sensibilisation au réemploi avec une mise en valeur de l’association partenaire – l’après-midi(14h30-16h00), réalisation d’un atelier avec les habitants à la Butinerie.

