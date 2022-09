Collecte Biocycle sur le marché de l’Eglise à Pantin place de l’Eglise 93500 Pantin – Église Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Collecte Biocycle sur le marché de l’Eglise à Pantin place de l’Eglise 93500 Pantin – Église, 11 octobre 2022, Pantin. Collecte Biocycle sur le marché de l’Eglise à Pantin 11 octobre – 13 décembre, les mardis place de l’Eglise 93500 Pantin – Église Collecte des invendus alimentaire auprès des commerçants du marché de l’Eglise à Pantin et redistribution des denrées aux Relais Solidaires place de l’Eglise 93500 Pantin – Église place de l’Eglise 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France Biocycle est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire en faisant le lien entre le trop et le trop peu. A Pantin, l’activité Biocycle permet: – d’éviter au quotidien le gaspillage de centaines de kg de denrées alimentaires grâce à la récupération des invendus sur le marché forain

– de favoriser l’alimentation solidaire et équilibrée en fruits et légumes des centaines de bénéficiaires chaque semaine aux Relais Solidaires

– d’encourager l’insertion sociale pérenne par l’activité économique de demandeurs.euses d’emploi locaux via la création d’un poste de cyclo-livreurs.euses Toutes nos collectes sont en effet réalisées en vélo-triporteur, vélo à 3 roues à assistance éléctrique afin de limiter notre impact environnemental et de s’adapter à la circulation en zone urbaine.

