Randonnée avec Escarp’Haims place de l’Eglise 86290 Thollet Thollet, 23 août 2023, Thollet.

Randonnée avec Escarp’Haims Mercredi 23 août, 08h00 place de l’Eglise 86290 Thollet Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Gratuit

Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’association « Escarp’Haims » vous invite à randonner avec eux entre bocage et vallées. Au cours de ce circuit de 12/13 km, vous aurez le plaisir d’admirer de beaux points de vue sur le paysage typique autour du village de Thollet et profiter de la traversée de la Benaize sur des passages à gué.

Prévoir de bonnes chaussures et des boissons.

place de l’Eglise 86290 Thollet 86290 Thollet Thollet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@sudviennepoitou.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 11 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T08:00:00+02:00 – 2023-08-23T12:00:00+02:00

