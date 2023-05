Sailly en fête de la Musique 2023 place de l’église 59390 SAILLY LEZ LANNOY Sailly-lez-Lannoy Catégories d’Évènement: Nord

Sailly-lez-Lannoy Sailly en fête de la Musique 2023 place de l’église 59390 SAILLY LEZ LANNOY, 17 juin 2023, Sailly-lez-Lannoy. Sailly en fête de la Musique 2023 Samedi 17 juin, 18h30 place de l’église 59390 SAILLY LEZ LANNOY Sailly en Fête organise la fête de la musique 2023 le 17 juin sur la place de Sailly lez Lannoy (59)

Au programme à partir de 18h30 chants par les enfants des écoles maternelles et élémentaires

4 groupes guitare chants de la SACHEM

20H30 : concert les Rock’agénaires

petite resturation et buvette sur place par l’APE place de l’église 59390 SAILLY LEZ LANNOY place de l’église 59390 SAILLY LEZ LANNOY Sailly-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France 0650762316 https://www.facebook.com/saillyenfete Place de l’église accessible par bus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:59:00+02:00

