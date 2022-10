Vu et être vu – Escoublac place de l’eglise 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Vu et être vu – Escoublac
Samedi 22 octobre, 09h00
place de l'eglise 44500 La baule

Prévention routière Circulez, il y a tout à voir ! Contrôle gratuit de l’état et de l’éclairage de votre véhicule SANS RENDEZ-VOUS – 22 octobre – Place de l’église d’Escoublac – 29 octo… place de l’eglise 44500 La baule place de l’eglise 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire Prévention routière Circulez, il y a tout à voir !

Contrôle gratuit de l’état et de l’éclairage de votre véhicule SANS RENDEZ-VOUS – 22 octobre – Place de l’église d’Escoublac

– 29 octobre – Parking des Escholiers

– 5 novembre – Parking du marché du Guézy

