Bar à huîtres et vente à emporter Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard, 24 décembre 2023, St lyphard.

Bar à huîtres et vente à emporter 24 et 31 décembre Place de l’Eglise 44410 St lyphard

Pour finir l’année en beauté, la baravane du Spring-Brière sera de nouveau présente !

Nous proposons la dégustation d’huîtres sur place.

Elles peuvent être composées sur demande et sont à venir récupérer le 24 décembre et 31 décembre sur la place de l’Eglise.

Les huîtres proviennent de Pen Bé, produites avec amour et passion par La Penbéenne !

Place de l’Eglise 44410 St lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 28 91 29 »}, {« type »: « email », « value »: « ass.springbriere@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/association.spring.briere/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/bar-a-huitres-et-vente-a-emporter-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-24T10:00:00+01:00 – 2023-12-24T14:00:00+01:00

2023-12-31T10:00:00+01:00 – 2023-12-31T14:00:00+01:00

LOISIRS MARCHE