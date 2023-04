Marché de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard

Marché de Saint-Lyphard Place de l’Eglise 44410 St lyphard, 3 janvier 2023, . Marché de Saint-Lyphard 3 janvier – 26 décembre, les mardis Place de l’Eglise 44410 St lyphard Venez à la rencontre de nos différents producteurs :

– un poissonnier

– deux primeurs

– un fromager

– un charcutier

– un stand de crêpes à emporter

– restauration rapide produits maison et locaux.

2023-01-03T08:30:00+01:00 – 2023-01-03T12:30:00+01:00

2023-12-26T08:30:00+01:00 – 2023-12-26T12:30:00+01:00 LOISIRS MARCHE

