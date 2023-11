Marché de Noël Place de l’église Marché de Noël Place de l’église, 10 décembre 2023, . Marché de Noël Dimanche 10 décembre, 08h30 Place de l’église Artisans – Père Noël – Auteurs – Marrons grillés & boissons chaudes offerts. Place de l’église Ouzouer-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T08:30:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

