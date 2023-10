Challenge sportif – Octobre Rose 2023 Place de l’église, 15 octobre 2023, .

Challenge sportif – Octobre Rose 2023 Dimanche 15 octobre, 08h00 Place de l’église

par la Gym volontaire –

Matinée VTT, marche et course à pied avec pour Dress Code, du Rose !

Différents parcours de 5,10 et 20Km – Collation à l’arrivée

Tous les dons seront reversés à la recherche contre le cancer

Place de l’église Ouzouer-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « gymvolontaireouzouer45@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T09:30:00+02:00

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T09:30:00+02:00

FMACEN045V509F7Q

PIXABAY