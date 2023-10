Vide Grenier Place de l’école Saint-Pompont, 22 octobre 2023, Saint-Pompont.

Saint-Pompont,Dordogne

Vide Grenier à Saint Pompon le Dimanche 22 Octobre 2023

Place de l’école dès 8h30.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Place de l’école

Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea Market in Saint Pompon on Sunday, October 22, 2023

School square from 8:30 am

Rastro en Saint Pompon el domingo 22 de octubre de 2023

Plaza de la escuela a partir de las 8h30

Vide Grenier in Saint Pompon am Sonntag, den 22. Oktober 2023

Place de l’école ab 8.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne