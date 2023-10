Téléthon à Payrignac Place de l’École Payrignac, 9 décembre 2023, Payrignac.

Payrignac,Lot

Participez au Téléthon! Venez nous rejoindre!.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . 10 EUR.

Place de l’École

Payrignac 46300 Lot Occitanie



Participate in the Telethon! Come and join us!

¡Participa en el Teletón! ¡Ven y únete a nosotros!

Beteiligen Sie sich am Telethon! Kommen Sie zu uns!

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Gourdon