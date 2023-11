Concert acoustique de « Maloutt » Place de l’École Montrol-Sénard, 25 novembre 2023, Montrol-Sénard.

Montrol-Sénard,Haute-Vienne

Maloutt, ce sont deux vois qui se mêlent accompagnées de guitares, tom basse et violon alto. Lors de ce concert, frisson, douceur, fraicheur, chaleur sont assurés !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Place de l’École

Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Maloutt is two voices blending together, accompanied by guitars, tom bass and alto violin. At this concert, chills, softness, coolness and warmth are guaranteed!

Maloutt son dos voces que se funden, acompañadas de guitarras, bajo y violín alto. Este concierto garantiza emoción, sosiego, frescor y calidez

Maloutt, das sind zwei Stimmen, die sich vermischen, begleitet von Gitarren, Tom Bass und Altgeige. Bei diesem Konzert sind Gänsehaut, Sanftheit, Frische und Wärme garantiert!

