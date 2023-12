Fête de Noël Place de l’école Liposthey, 4 décembre 2023, Liposthey.

Liposthey,Landes

Fête de Noël de l’école.

Ouvert à tous.

A partir de 19h00 : apéritif et tartiflette

Soirée animée par DJ Nico.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 03:00:00. EUR.

Place de l’école Salle des fêtes

Liposthey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



School Christmas party.

Open to all.

From 7:00 pm: aperitif and tartiflette

Entertainment by DJ Nico

Fiesta escolar de Navidad.

Abierto a todos.

A partir de las 19:00: aperitivo y tartiflette

Animación a cargo de DJ Nico

Weihnachtsfeier der Schule.

Offen für alle.

Ab 19:00 Uhr: Aperitif und Tartiflette

Abendunterhaltung durch DJ Nico

