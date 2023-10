Loto de l’APE Lous Petiots Place de l’école Liposthey, 18 novembre 2023, Liposthey.

Liposthey,Landes

Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves au profit des enfants de l’école.

54 lots.

Bon d’achat de 500€ – 100€ – 80€ – 50€ – 30€ – 20€, Smartphone Samsung, Caddie garni, Jambon, Champagne, Vin, Paniers garnis, Puy du fou…

Bingo 400€

Restauration sur place

Pas de réservation.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 00:00:00. EUR.

Place de l’école Salle des fêtes

Liposthey 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Parents’ Association for schoolchildren.

54 prizes.

Vouchers worth 500? – 100? – 80? – 50? – 30? – 20?, Samsung Smartphone, Shopping cart, Ham, Champagne, Wine, Shopping baskets, Puy du fou…

Bingo 400?

Catering on site

No reservation

Loto organizado por la Asociación de Padres en beneficio de los escolares.

54 premios.

Vales por valor de 500? – 100? – 80? – 50? – 30? – 20?, Smartphone Samsung, Carro de la compra lleno, Jamón, Champán, Vino, Cestas llenas, Puy du fou…

Bingo 400?

Catering in situ

Sin reserva

Lotto, das von der Association des Parents d’Elèves (Elternverein) zugunsten der Kinder der Schule organisiert wird.

54 Lose.

Einkaufsgutschein von 500? – 100? – 80? – 50? – 30? – 20?, Samsung Smartphone, Einkaufswagen, Schinken, Champagner, Wein, Geschenkkörbe, Puy du fou…

Bingo 400?

Verpflegung vor Ort

Keine Reservierung

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Cœur Haute Lande