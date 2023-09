Apéro concert à Landes-sur-Ajon Place de l’école Landes-sur-Ajon, 15 septembre 2023, Landes-sur-Ajon.

Landes-sur-Ajon,Calvados

Festy’Landes vous propose un apéro concert avec Dam & Rom de 19h30 à 21h et Unfuted de 21h15 à 22h45. Restauration sur place : planche apéro, formule sandwich..

2023-09-15 19:00:00 fin : 2023-09-15 23:00:00. .

Place de l’école

Landes-sur-Ajon 14310 Calvados Normandie



Festy’Landes offers an aperitif concert with Dam & Rom from 7:30pm to 9pm and Unfuted from 9:15pm to 10:45pm. Catering on site: aperitif plank, sandwich formula.

Festy’Landes ofrece un concierto aperitivo con Dam & Rom de 19.30 a 21.00 h y Unfuted de 21.15 a 22.45 h. Restauración in situ: tabla de aperitivos, fórmula sándwich.

Festy’Landes bietet Ihnen ein Aperitifkonzert mit Dam & Rom von 19:30 bis 21:00 Uhr und Unfuted von 21:15 bis 22:45 Uhr. Verpflegung vor Ort: Aperitifbrett, Sandwichformel.

Mise à jour le 2023-09-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche