La Troupe Blabla’Landes présente L’Homere d’Alors ! à Landes-sur-Ajon Place de l’école Landes-sur-Ajon, 10 septembre 2023, Landes-sur-Ajon.

Landes-sur-Ajon,Calvados

La Troupe Blabla’Landes présente L’Homere d’Alors ! : suivez le guide et visitez le premier musée imaginaire, en plein air, consacré à l’oeuvre d’Homère ! Au programme : parodie, loufoquerie et douce dinguerie, totalement assumées par la troupe amateure de notre village. À l’issue du spectacle, spectateurs et comédiens se retrouveront autour du verre de la convivialité et de l’hilarité..

2023-09-10 14:00:00 fin : 2023-09-10 16:00:00. .

Place de l’école

Landes-sur-Ajon 14310 Calvados Normandie



Troupe Blabla’Landes presents L’Homere d’Alors! follow the guide and visit the first imaginary open-air museum dedicated to the works of Homer! On the program: parody, zaniness and gentle dinginess, fully embraced by our village’s amateur troupe. At the end of the show, spectators and comedians will gather around a glass of conviviality and hilarity.

La Troupe Blabla’Landes presenta ¡L’Homere d’Alors! siga al guía y visite el primer museo imaginario al aire libre dedicado a las obras de Homero En el programa: parodia, humor y un suave sentido del ridículo, todo ello a cargo de la compañía de aficionados de nuestro pueblo. Al final del espectáculo, espectadores y cómicos se reunirán para tomar una copa y reírse a carcajadas.

Die Truppe Blabla’Landes präsentiert L’Homere d’alors! folgen Sie dem Führer und besuchen Sie das erste imaginäre Freilichtmuseum, das dem Werk Homers gewidmet ist! Auf dem Programm stehen Parodie, Schabernack und süße Späße, die von der Amateurtruppe unseres Dorfes voll und ganz übernommen werden. Im Anschluss an die Aufführung treffen sich Zuschauer und Schauspieler zu einem Glas der Geselligkeit und der Heiterkeit.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche