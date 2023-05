Zumba sur la plage de Fécamp Place de l’Eclipse, 5 juillet 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Le centre de fitness et bien-être Tonic Gym vous propose des cours de zumba sur la plage de Fécamp !

Ouvert à tous, enfants et adultes.

️ Tous les mercredis du 5 juillet au 9 août 2023

⏰ De 18h30 à 19h30

Place de l’Eclipse, à Fécamp

GRATUIT

Annulation en cas de pluie.

Place de l’Eclipse

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



The fitness and wellness center Tonic Gym offers you zumba classes on the beach of Fécamp!

Open to all, children and adults.

?? Every Wednesday from July 5th to August 9th 2023

? From 6:30 pm to 7:30 pm

? Place de l’Eclipse, in Fécamp

? FREE

Cancellation in case of rain

El centro de fitness y bienestar Tonic Gym le propone clases de zumba en la playa de Fécamp

Abierto a todos, niños y adultos.

?? Todos los miércoles del 5 de julio al 9 de agosto de 2023

? De 18h30 a 19h30

? Plaza del Eclipse, en Fécamp

? GRATIS

Cancelación en caso de lluvia

Das Fitness- und Wellnesscenter Tonic Gym bietet Ihnen Zumba-Kurse am Strand von Fécamp an!

Offen für alle, Kinder und Erwachsene.

?? Jeden Mittwoch vom 5. Juli bis zum 9. August 2023

? Von 18:30 bis 19:30 Uhr

? Place de l’Eclipse, in Fécamp

? GRATIS

Absage bei Regen

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité