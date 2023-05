FÊTE DE LA MUSIQUE Place de l’Eau Vive, 24 juin 2023, Fresse-sur-Moselle.

Fresse-sur-Moselle,Vosges

Fête de la musique sur la Place de l’Eau Vive à partir de 17h00. Tous les musiciens et chanteurs sont invités à participer.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-24 19:00:00. 0 EUR.

Place de l’Eau Vive

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est



Fête de la musique on Place de l’Eau Vive from 5:00 pm. All musicians and singers are invited to participate.

Fiesta de la música en la Place de l’Eau Vive a partir de las 17.00 horas. Todos los músicos y cantantes están invitados a participar.

Fête de la musique auf dem Place de l’Eau Vive ab 17.00 Uhr. Alle Musiker und Sänger sind zur Teilnahme eingeladen.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES