Le Jazz Bat la Campagne – Concert Yarol Poupaud Place de le Mairie, 30 juin 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Le Jazz Bat la Campagne vous propose un concert de Yarol Poupaud, directeur artistique et guitariste de Johnny Hallyday.

Il joue aussi en solo toutes les musiques qu’il aime et elles ne viennent pas seulement du blues. Un artiste plein d’énergie qui joue aussi bien de la soul, du funk, du rock et de l’afro-beat.

Première partie : Cyril Maguy est un auteur, compositeur, interprète et guitariste..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Place de le Mairie

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-05-26 par OT Bocage Bressuirais