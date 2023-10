Cafés rencontre Place de l’Aviation (locaux de l’épicerie solidaire du Secours Catholique) Vélizy-Villacoublay, 28 novembre 2023, Vélizy-Villacoublay.

Cafés rencontre Mardi 28 novembre, 14h30 Place de l’Aviation (locaux de l’épicerie solidaire du Secours Catholique) Gratuit

Une fois par mois, le CCAS de Viroflay, en partenariat avec les CCAS de Vélizy-Villacoublay et de Jouy-en-Josas et le Secours Catholique, organisent des cafés rencontre (ateliers participatifs ou points conseil) ouverts à tous et gratuits, , au sein des locaux de l’épicerie Solidaire du secours Catholique de Vélizy.

L’occasion pour tous d’échanger et d’obtenir des informations tout en créant du lien social, sur de multiples thématiques !

Place de l’Aviation (locaux de l’épicerie solidaire du Secours Catholique) Place de l’Aviation 78140 Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T14:30:00+01:00 – 2023-11-28T16:30:00+01:00

