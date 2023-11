CINEMA & DEBAT : CAPITAINE FANTASTIQUE Place de l’Avant garde Renazé, 1 décembre 2023, Renazé.

Renazé,Mayenne

Ciné-débat à Renazé, en présence du réalisateur et des protagonistes du film Capitaine Fantastique !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Place de l’Avant garde Vox

Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire



Movie-debate in Renazé, with the director and protagonists of the film Capitaine Fantastique!

Cine-debate en Renazé, en presencia del director y los protagonistas de la película ¡Capitaine Fantastique!

Kinodebatte in Renazé, in Anwesenheit des Regisseurs und der Protagonisten des Films Capitaine Fantastique!

Mise à jour le 2023-11-27 par eSPRIT Pays de la Loire