Fête de la Saint-Martin à Blanquefort Place de l’Auberge des Moulins Blanquefort-sur-Briolance, 31 octobre 2023, Blanquefort-sur-Briolance.

Blanquefort-sur-Briolance,Lot-et-Garonne

Venez assister à la Fête de Saint-Martin organisée par la Confrérie des Perpétaires sur la place du village.

Au programme :

Déguisement obligatoire.

Animations d’Halloween.

Concours de dessins de citrouilles.

Restauration sur place.

Projection de dessins animés anciens en 2ème partie de soirée..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Place de l’Auberge des Moulins

Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and attend the Saint-Martin Festival organized by the Confrérie des Perpétaires on the village square.

In the program :

Costume required.

Halloween entertainment.

Pumpkin drawing competition.

Catering on site.

Screening of old cartoons in the 2nd part of the evening.

Participe en la Fiesta de Saint-Martin organizada por la Cofradía de los Perpetuos en la plaza del pueblo.

En el programa:

Disfraz obligatorio.

Animación de Halloween.

Concurso de dibujo de calabazas.

Catering in situ.

Proyección de dibujos animados antiguos en la 2ª parte de la velada.

Seien Sie beim Martinsfest dabei, das von der Bruderschaft « Confrérie des Perpétaires » auf dem Dorfplatz organisiert wird.

Auf dem Programm steht :

Kostümierung ist Pflicht.

Animationen rund um Halloween.

Wettbewerb für das Zeichnen von Kürbissen.

Verpflegung vor Ort.

Vorführung alter Zeichentrickfilme im zweiten Teil des Abends.

