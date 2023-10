Spectacle de feu Place de Lattre de tassigny Thann, 16 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Réchauffez vos cœurs et faites briller vos yeux avec ce spectacle féerique et impressionnant !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Place de Lattre de tassigny

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Warm your hearts and make your eyes shine with this magical and impressive show!

¡Caliente su corazón y haga brillar sus ojos con este espectáculo mágico e impresionante!

Erwärmen Sie Ihre Herzen und bringen Sie Ihre Augen zum Leuchten mit dieser märchenhaften und beeindruckenden Show!

