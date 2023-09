OCTOBRE ROSE À ST PONS DE THOMIÈRES Place de Lattre de Tassigny Saint-Pons-de-Thomières, 1 octobre 2023, Saint-Pons-de-Thomières.

Dans le cadre du Mois Octobre Rose La ville de Saint-Pons-de -Thomières vouspropose tout le mois des Animation à la médiathèque Pierre Granier et 3 rendez-vous particuliers :

Samedi 7 : Randonnée Visite de la Carrière de Marbre

Dimanche 8 :Balade Familiale en VTT et Exposition de Voitures Anciennes

Mecredi 18 : Vente d’oreillettes sur le marché)

Participation Libre.

Place de Lattre de Tassigny

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie



As part of the Month of Pink October, the town of Saint-Pons-de-Thomières is offering activities at the Pierre Granier multimedia library and 3 special events throughout the month:

Saturday 7: Marble Quarry Walking Tour

Sunday 8: Family mountain bike ride and vintage car exhibition

Wednesday 18: Market sale of oreillettes)

Free participation

En el marco del Mes de Octubre Rosa, la ciudad de Saint-Pons-de-Thomières propone una serie de actos en la biblioteca multimedia Pierre Granier y 3 eventos especiales a lo largo del mes:

Sábado 7: Recorrido a pie por la cantera de mármol

Domingo 8: Paseo familiar en bicicleta de montaña y exposición de coches de época

Miércoles 18: Venta de oreillettes en el mercado)

Participación gratuita

Im Rahmen des Rosa Oktobers bietet Ihnen die Stadt Saint-Pons-de-Thomières den ganzen Monat über Animationen in der Mediathek Pierre Granier und drei besondere Termine an:

Samstag 7 : Wanderung zur Besichtigung des Marmorsteinbruchs

Sonntag, den 8. Sonntag: Familienausflug mit dem Mountainbike und Ausstellung von Oldtimern

Mittwoch, 18.: Verkauf von Ohrstöpseln auf dem Markt)

Freie Teilnahme

