1 RD’T – CONCERT GUEULES D’AMINCHE Place de Lattre de Tassigny Remiremont, 29 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Le groupe de chanson française qui a notamment partagé la scène avec Yves Jamait, la famille Chedid ou encore Les Ogres de Barback sera présent Place de Lattre de Tassigny pour présenter « Vaisseaux », un spectacle en musique et en mots

Informations pratiques :

Samedi 29 juillet 2023 À 20h30

Place de Lattre de Tassigny à Remiremont

Accès libre. Tout public

Samedi 2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-29 22:00:00. 0 EUR.

Place de Lattre de Tassigny

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



The French chanson group, which has shared the stage with Yves Jamait, the Chedid family and Les Ogres de Barback, will be at Place de Lattre de Tassigny to present « Vaisseaux », a show of music and words

Practical information

Saturday, July 29, 2023 8:30pm

Place de Lattre de Tassigny, Remiremont

Free access

El grupo de chanson francesa, que ha compartido escenario con artistas de la talla de Yves Jamait, la familia Chedid o Les Ogres de Barback, estará en la plaza de Lattre de Tassigny para presentar « Vaisseaux », un espectáculo de música y palabras

Información práctica:

Sábado 29 de julio de 2023 A las 20.30 h

Plaza de Lattre de Tassigny, Remiremont

Acceso gratuito

Die französische Chanson-Gruppe, die unter anderem mit Yves Jamait, der Familie Chedid oder auch Les Ogres de Barback auf der Bühne stand, wird auf der Place de Lattre de Tassigny anwesend sein, um « Vaisseaux », ein Spektakel aus Musik und Worten, vorzustellen

Praktische Informationen :

Samstag, 29. Juli 2023 Um 20:30 Uhr

Place de Lattre de Tassigny in Remiremont

Freier Zugang

