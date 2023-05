FOIRE AUX BEIGNETS Place de Lattre de Tassigny, 11 juin 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Foire aux Beignets dans les rues du Thillot. Stands de beignets divers, animations, déballage de printemps, village d’auteurs littéraires régionaux, exposition de voitures américaines, élection de Miss Beignets.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:30:00. 0 EUR.

Place de Lattre de Tassigny

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Doughnut Fair in the streets of Le Thillot. Various doughnut stands, animations, spring unpacking, village of regional literary authors, exhibition of American cars, election of Miss Doughnuts.

Feria de la rosquilla en las calles de Le Thillot. Varios puestos de donuts, animaciones, desembalaje primaveral, pueblo de autores literarios regionales, exposición de coches americanos, elección de Miss Doughnuts.

Foire aux Beignets (Krapfenmarkt) in den Straßen von Le Thillot. Verschiedene Krapfenstände, Animationen, Frühlingsausverkauf, Dorf regionaler literarischer Autoren, Ausstellung amerikanischer Autos, Wahl der Miss Beignets.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES