Noël à Bergerac – Spectacle Les Crieurs Place de Lattre de Tassigny Bergerac, 30 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez assister au spectacle » Les Crieurs » avec la Compagnie Vata autour de l’église Notre Dame..

2023-12-30 fin : 2023-12-30 12:00:00. .

Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and see the show « Les Crieurs » with Compagnie Vata around Notre Dame church.

Venga a ver el espectáculo « Les Crieurs » con la Compagnie Vata en torno a la iglesia de Notre Dame.

Besuchen Sie die Aufführung « Les Crieurs » mit der Compagnie Vata rund um die Kirche Notre Dame.

