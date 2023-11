Citoyenneté : festivité PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Citoyenneté : festivité PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY Auterive, 4 novembre 2023, Auterive. Citoyenneté : festivité Samedi 4 novembre, 11h30 PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY Il est temps de nous retrouver et de partager un moment de convivialité autour d’un apéritif !

Nous vous proposerons une animation musicale, des jeux pour les enfants, et de la bonne humeur! Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

En cas de pluie : Apéro/Parapluie ;)

Le dispositif des référents de quartiers a pour objectif de renforcer les relations élus-citoyens mais aussi de créer des liens de solidarité entre les habitants. PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

