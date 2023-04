MARCHÉ DES CRÉATEURS PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

MARCHÉ DES CRÉATEURS 21 avril – 13 mai PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY En attendant le jour de la manifestation :

– JEU COMMERÇANTS : MARCHÉ DES CRÉATEURS

En attendant le marché des créateurs organisé par la ville d’Auterive, nous vous proposons un jeu-concours “Chasse au trésor” en partenariat avec les commerçants du centre-ville.

Cette animation se déroulera du 21 avril au 12 mai.

– Dans cette chasse au trésor grandeur nature, les consommateurs devront retrouver une série d’objets cachés dans les différents commerces du centre-ville.

Une grille de jeu, qui une fois complétée devra être déposée dans les urnes dédiées, sera disponible chez chacun des commerçants partenaires.

– Les gagnants seront tirés au sort parmi les grilles correctes, sur la journée du MARCHÉ DES CRÉATEURS le samedi 13 mai. De nombreux lots à gagner offerts par la ville et par les commerçants : enceinte connectée, spécialités culinaires et produits locaux, produits d’artisanat, bons d’achat…

Pour suivre les actualités de la manifesation, la présentation des créateurs et consulter le règlement du jeu , suivez les actualités dans l’article :

