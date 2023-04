LES FOLLES JOURNEES DU VELO PLACE DE L’ATRE Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

2023-09-09 – 2023-09-10

Vosges . Les Folles Journées du Vélo reviennent à Epinal ! La grande parade à vélo fait le tour du centre-ville, au départ du village vélo. Premier Prix: Un vélo à assistance électrique Moustache Bikes pour les adultes, des vélos enfant et plein d’autres cadeaux !

Décorez votre vélo pour gagner des lots fantastiques, sur le thème de la Gourmandise . (voir le règlement disponible à l’Office de tourisme d’Epinal).

Les Folles Journées du Vélo, c’est la fête du vélo à Epinal !

Au programme samedi:

13h30 – 14h45 : Inscription au concours du plus beau vélo Place de l’Atre. Stand de l’Office de Tourisme

15h00 – 15h45 : Participez à la grande Parade au centre ville d’Epinal

office.tourisme@epinal.fr +33 3 29 82 53 32 https://www.tourisme-epinal.com/

