Concert/ Déambulations : Sandivas place de l’assemblée Vieux-Boucau-les-Bains, 15 juin 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

SANDIVAS, ensemble vocal de Vieux-Boucau propose des chansons françaises et internationales des chants liturgiques et traditionnels. Le groupe déambulera depuis la place de l’assemblée jusqu’au bout du mail André Rigal..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 21:30:00. .

place de l’assemblée

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



SANDIVAS, a vocal ensemble from Vieux-Boucau, offers French and international liturgical and traditional songs. The group will stroll from the Place de l’Assemblée to the end of the André Rigal Mall.

SANDIVAS, conjunto vocal de Vieux-Boucau, interpreta canciones francesas e internacionales, así como cantos litúrgicos y tradicionales. El grupo paseará desde la plaza de la Asamblea hasta el final del centro comercial André Rigal.

SANDIVAS, ein Vokalensemble aus Vieux-Boucau, bietet französische und internationale Lieder, liturgische und traditionelle Gesänge. Die Gruppe wird vom Place de l’assemblée bis zum Ende des Mail André Rigal umherziehen.

