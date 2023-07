Festiv’CornemuseS Place de l’Assemblade Vieux-Boucau-les-Bains, 30 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Dès 11 heures, les quatre groupes invités investiront les rues du centre-ville pour animer la station, et se retrouverons à midi à la Place de l’Assemblade pour des concetrs gratuits..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 13:30:00. EUR.

Place de l’Assemblade

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Starting at 11 a.m., the four guest bands will take to the streets of the town center to liven up the station, and meet up again at noon at Place de l’Assemblade for free concetrs.

A partir de las 11.00 horas, los cuatro grupos invitados tomarán las calles del centro de la ciudad para animar la estación, y volverán a reunirse a mediodía en la plaza de l’Assemblade para concetrs gratuitos.

Ab 11 Uhr werden die vier eingeladenen Gruppen die Straßen der Innenstadt bevölkern, um den Ort zu beleben, und sich mittags auf dem Place de l’Assemblade zu kostenlosen Concetrs treffen.

Mise à jour le 2023-07-11 par OTI LAS