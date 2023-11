Journées européennes des Métiers d’Art à Aix-en-Provence Place de l’Archevêché et rue Jacques de la Roque Aix-en-Provence, 2 avril 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Lors des JEMA sur tous les territoires et dans toutes les langues, les professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant racontent leur passion d’une même voix, d’une même main, à l’unisson.

2024-04-02 fin : 2024-04-07 . .

Place de l’Archevêché et rue Jacques de la Roque

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At JEMA, in every region and in every language, professionals from the crafts and living heritage sectors share their passion with the same voice, the same hand, in unison

En los JEMA, en todas las regiones y en todos los idiomas, los profesionales de la artesanía y del patrimonio vivo comparten su pasión con una misma voz, una misma mano, al unísono

Bei den JEMA in allen Regionen und in allen Sprachen erzählen die Fachleute für Kunsthandwerk und lebendiges Kulturerbe mit einer Stimme, einer Hand, in Einigkeit von ihrer Leidenschaft

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence