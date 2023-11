Marché de Noël de Barbaste Place de l’ancinne Poste Barbaste, 9 décembre 2023, Barbaste.

Barbaste,Lot-et-Garonne

Venez vivre la magie de Noël à Barbaste avec le marché de Noël organisé par les associations, les écoles et la municipalité de Barbaste !

Restauration sur place.

Chants de Noël.

Vente déco au profits des écoles..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place de l’ancinne Poste

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience the magic of Christmas in Barbaste with the Christmas market organized by the associations, the schools and the municipality of Barbaste!

Catering on site.

Christmas songs.

Sale of decorations for the benefit of the schools.

Ven a vivir la magia de la Navidad en Barbaste con el mercado navideño organizado por las asociaciones, los colegios y el ayuntamiento de Barbaste

Catering in situ.

Canciones de Navidad.

Venta de adornos en beneficio de las escuelas.

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Barbaste mit dem Weihnachtsmarkt, der von den Vereinen, den Schulen und der Gemeinde Barbaste organisiert wird!

Verpflegung vor Ort.

Singen von Weihnachtsliedern.

Verkauf von Dekoartikeln zu Gunsten der Schulen.

