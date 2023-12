VEILLÉE HISTOIRES DE NOËL Place de l’Ancienne Mairie Évron Catégories d’Évènement: Évron

Mayenne VEILLÉE HISTOIRES DE NOËL Place de l’Ancienne Mairie Évron, 22 décembre 2023, Évron. Évron Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:30:00

fin : 2023-12-22 18:30:00 Veillée Histoires de Noël.

Veillée Histoires de Noël

A tour de rôle, vos bibliothécaires vous racontent des histoires de Noël. Idéal à faire en famille ! .

Place de l’Ancienne Mairie

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Évron, Mayenne Autres Code postal 53600 Lieu Place de l'Ancienne Mairie Adresse Place de l'Ancienne Mairie Ville Évron Departement Mayenne Lieu Ville Place de l'Ancienne Mairie Évron Latitude 48.15388 Longitude -0.40133 latitude longitude 48.15388;-0.40133

Place de l'Ancienne Mairie Évron Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evron/