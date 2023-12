LE BAL DES ÉTOILES place de l’ancienne gendarmerie Vialas, 1 décembre 2023, Vialas.

Vialas,Lozère

Rendez-vous à 17h30 devant l’école où aura lieu la distribution de lampions, départ du cortège à partir de 18h jusqu’à la place de l’ancienne gendarmerie où aura lieu le spectacle « le bal des étoiles » à 18h30.

Spectacle suivi par une dégustation ….

place de l’ancienne gendarmerie

Vialas 48220 Lozère Occitanie



Meet at 5.30pm in front of the school, where lanterns will be distributed. The procession will start at 6pm and proceed to the Place de l’Ancienne Gendarmerie, where the show « Le Bal des Etoiles » will take place at 6.30pm.

The show will be followed by a tasting …

Encuentro a las 17.30 h delante de la escuela, donde se repartirán farolillos. La procesión comenzará a las 18.00 h y se dirigirá a la Place de l’Ancienne Gendarmerie, donde a las 18.30 h tendrá lugar el espectáculo « Le Bal des Etoiles ».

El espectáculo irá seguido de una degustación …

Treffpunkt um 17:30 Uhr vor der Schule, wo die Lampions verteilt werden. Der Umzug startet um 18:00 Uhr bis zum Platz der ehemaligen Gendarmerie, wo um 18:30 Uhr die Aufführung « le bal des étoiles » stattfindet.

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es eine Kostprobe …

