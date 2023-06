Concert Raffu Place de l’ancienne église – Haut Livron Livron-sur-Drôme Catégories d’Évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme Concert Raffu Place de l’ancienne église – Haut Livron Livron-sur-Drôme, 22 août 2023, Livron-sur-Drôme. Livron-sur-Drôme,Drôme Un quatuor qui propose une musique métissée festive.

2023-08-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-22 . .

Place de l’ancienne église – Haut Livron

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A quartet offering a festive blend of musical styles Un cuarteto que ofrece una mezcla festiva de música Ein Quartett mit festlicher Mischmusik

