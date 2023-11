Spectacle « La dune du bonheur » place de l’ancienne bastide Cazères-sur-l’Adour, 17 décembre 2023, Cazères-sur-l'Adour.

Cazères-sur-l’Adour,Landes

La médiathèque de Cazères sur l’Adour vous accueille pour un après-midi spectacle, » La dune du bonheur » du théâtre loufoque et participatif partir de 5 ans. Un spectacle sur la quête du bonheur avec Pauline ROUDET..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

place de l’ancienne bastide

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Cazères sur l’Adour media library welcomes you to an afternoon show, « La dune du bonheur » (The Dune of Happiness), a zany, participatory theater show for ages 5 and up. A show about the quest for happiness with Pauline ROUDET.

La mediateca de Cazères sur l’Adour le da la bienvenida a un espectáculo vespertino, « La dune du bonheur », una obra de teatro alocada y participativa para niños a partir de 5 años. Un espectáculo sobre la búsqueda de la felicidad con Pauline ROUDET.

Die Mediathek in Cazères sur l’Adour empfängt Sie zu einer Nachmittagsvorstellung: « La dune du bonheur », ein verrücktes und partizipatives Theater ab 5 Jahren. Eine Aufführung über die Suche nach dem Glück mit Pauline ROUDET.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Grenade