Des Hôtels très particuliers place de l’ancien hôtel de ville Périgueux, 2 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 2 Septembre à 14H30

DES HÔTELS TRES PARTICULIERS

Les riches heures de demeures de rêve chargées d’histoire, une découverte insolite et inédite grâce à la générosité des propriétaires qui permettront de partager leur patrimoine et le charme caché de leur propriété.

Une rencontre entre histoire d’hommes et architectures de pierre. Un Périgueux secret derrière des portes qui s’ouvriront à titre très exceptionnel avec un final gourmand pour échanger sur la vie d’antan.

Rendez-vous : place de l’ancien hôtel de ville

Tarif unique : 8€

Renseignement et réservation au 06 75 87 02 48.

Chien non admis..

Saturday, September 2 at 2:30 pm

VERY SPECIAL HOTELS

The rich hours of dream homes steeped in history, an unusual and original discovery thanks to the generosity of the owners, who will share their heritage and the hidden charm of their property.

An encounter between human history and stone architecture. A secret Périgueux behind doors that will be opened on a very exceptional basis, with a gourmet finale for a chat about life in days gone by.

Meeting point: place de l’ancien hôtel de ville

Price: 8?

Information and booking on 06 75 87 02 48.

Dogs not admitted.

Sábado 2 de septiembre a las 14.30 horas

UNOS HOTELES MUY ESPECIALES

Las ricas horas de las casas de ensueño cargadas de historia, un descubrimiento insólito y original gracias a la generosidad de los propietarios que compartirán su patrimonio y el encanto oculto de su propiedad.

Un encuentro entre la historia humana y la arquitectura de piedra. Un Périgueux secreto tras las puertas que se abrirán en una ocasión muy especial, con un final gastronómico para charlar sobre la vida de antaño.

Punto de encuentro: Place de l’Ancien Hôtel de Ville

Precio: 8?

Información y reservas en el 06 75 87 02 48.

No se admiten perros.

Samstag, 2. September um 14H30

GANZ BESONDERE HOTELS

Die reichen Stunden von geschichtsträchtigen Traumhäusern, eine ungewöhnliche und neue Entdeckung dank der Großzügigkeit der Eigentümer, die ihr Erbe und den verborgenen Charme ihres Besitzes mit Ihnen teilen.

Eine Begegnung zwischen der Geschichte der Menschen und der Architektur aus Stein. Ein geheimes Périgueux hinter Türen, die sich nur in Ausnahmefällen öffnen, mit einem Gourmet-Finale, bei dem man sich über das Leben in früheren Zeiten austauschen kann.

Treffpunkt: Place de l’ancien hôtel de ville (Platz des alten Rathauses)

Einzeltarif: 8 ?

Informationen und Reservierungen unter 06 75 87 02 48.

Hunde sind nicht erlaubt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de Périgueux