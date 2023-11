Exposition Petits Formats de Contre courant Place de l’Amitié Équemauville, 1 décembre 2023, Équemauville.

Équemauville,Calvados

Une centaine d’œuvres sera présentée, fruit du travail d’une trentaine d’artistes. Laissez-vous tenter par des fêtes artistiques !

Rdv à la Salle chocolat à Equemauville.

Entrée libre..

Vendredi 2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie



In the run-up to the end of the year, this event has become an essential part of the Hofnleur art scene for giving or buying works of art, in all techniques, as long as they are small in size. About a hundred works of art will be presented, fruit of the work of about thirty artists. Let yourself be tempted by artistic parties!

La P?tite Galerie welcomes you every day except Tuesday, and especially for the opening on Sunday, December 4th from 11:00 am.

Se expondrán un centenar de obras, fruto del trabajo de una treintena de artistas. ¡Déjese tentar por la fiesta artística!

Encuentro en la Salle Chocolat de Equemauville.

Entrada gratuita.

Es werden rund 100 Werke von etwa 30 Künstlern ausgestellt. Lassen Sie sich zu einem Kunstfest verführen!

Treffpunkt: Salle chocolat in Equemauville.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité