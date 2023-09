Équemauville fête ses 1000 ans ! Place de l’Amitié Équemauville, 30 septembre 2023, Équemauville.

Équemauville,Calvados

Tout au long du week-end :

– Stands d’artisanat : forge, travail de l’os, du métal et du bois, etc

– Un chantier naval et un atelier de pêcheur

– Animations variées : démonstrations de combat et initiation, rencontres sportives et tournoi de choule crosse, atelier autour des plantes, démonstration de modelages, découverte de l’écriture runique, ateliers artistiques divers, jeux de société et jeux de piste, récits et légendes

– Des expositions : film d’animation des élèves de CM1-CM2, travaux réalisés par les résidents de l’EHPAD, toponymie des lieux d’origine viking, les vikings en BD

– Restauration sur place : food truck sucré et buvette

Programme du week-end

SAMEDI

10h30 : inauguration du week-end

14h30 : Randonnée de Scamel à Équemauville, rdv au parking de la plage du butin à 14h15

17h30-18h30 : concert de la chorale Scamelvilla

À partir de 19h30 : Grand repas médiéval

22h : spectacle « Rituels Vikings autour du bûcher ». Déambulation avec torches puis cérémonie du feu de fondation

DIMANCHE

10h30 : Conférence avec Damien Bouet, les bateaux et la navigation au temps des vikings

15h30 : chorégraphies et initiation avec studio gym.

Samedi 2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie



All weekend long:

– Craft stalls: blacksmithing, bone, metal and woodworking, etc

– A boatyard and a fisherman’s workshop

– Varied activities: combat demonstrations and initiation, sporting events and choule crosse tournament, plant workshop, modeling demonstration, discovery of runic writing, various artistic workshops, board games and treasure hunts, stories and legends

– Exhibitions: animated film by CM1-CM2 pupils, work by EHPAD residents, place names of Viking origin, Vikings in comics, etc

– On-site catering: sweet food truck and refreshment stand

Weekend program

SATURDAY

10:30am: Weekend inauguration

2:30pm: Scamel walk in Équemauville, meet at the Plage du Butin parking lot at 2:15pm

5:30-6:30 pm: Scamelvilla choir concert

From 7:30 p.m.: Grand medieval meal

10pm: « Viking rituals around the pyre » show. Torchlight procession followed by foundation fire ceremony

SUNDAY

10:30 am: Conference with Damien Bouet, boats and navigation in Viking times

3:30pm: choreography and initiation with studio gym

Durante todo el fin de semana:

– Puestos de artesanía: herrería, hueso, metal, madera, etc

– Un astillero y un taller de pescadores

– Actividades variadas: demostraciones y presentaciones de combate, pruebas deportivas y torneo de choule crosse, taller de plantas, demostraciones de modelado, escritura rúnica, talleres artísticos diversos, juegos de mesa y búsqueda del tesoro, cuentos y leyendas, etc

– Exposiciones: película de animación de los alumnos de CM1-CM2, trabajos de los residentes de EHPAD, topónimos de origen vikingo, vikingos en el cómic, etc

– Restauración in situ: camión de comida dulce y bar de refrescos

Programa del fin de semana

SÁBADO

10.30 h: inauguración del fin de semana

14.30 h: Paseo Scamel en Équemauville, encuentro en el aparcamiento de Plage du Butin a las 14.15 h

17.30-18.30 h: Concierto del coro Scamelvilla

A partir de las 19.30 h: comida medieval

22:00 h: Espectáculo « Rituales vikingos en torno a la pira ». Procesión de antorchas seguida de la ceremonia del fuego fundacional

DOMINGO

10.30 h: Conferencia con Damien Bouet, barcos y navegación en la época vikinga

15.30 h: coreografía e iniciación con gimnasia de estudio

Das ganze Wochenende über:

– Handwerksstände: Schmiede, Knochen-, Metall- und Holzbearbeitung etc

– Eine Schiffswerft und eine Fischerwerkstatt

– Verschiedene Animationen: Kampfvorführungen und Einführungen, Sportbegegnungen und Choule-Crosse-Turnier, Workshops rund um Pflanzen, Modelliervorführungen, Entdeckung der Runenschrift, verschiedene künstlerische Workshops, Gesellschaftsspiele und Schnitzeljagden, Erzählungen und Legenden

– Ausstellungen: Animationsfilm der Schüler der Klassen CM1-CM2, Arbeiten der Bewohner des Alten- und Pflegeheims, Ortsnamen der Orte mit Wikingerursprung, Wikinger in Comics

– Verpflegung vor Ort: süßer Foodtruck und Getränkestand

Programm für das Wochenende

SAMSTAG

10.30 Uhr: Eröffnung des Wochenendes

14:30 Uhr: Wanderung von Scamel nach Équemauville, Treffpunkt am Parkplatz des Strands von Butin um 14:15 Uhr

17.30-18.30 Uhr: Konzert des Chors Scamelvilla

Ab 19.30 Uhr: Großes mittelalterliches Essen

22 Uhr: Schauspiel « Wikingerrituale um den Scheiterhaufen ». Umzug mit Fackeln, dann Gründungsfeuerzeremonie

SONNTAG

10.30 Uhr: Vortrag mit Damien Bouet, Schiffe und Seefahrt zur Zeit der Wikinger

15.30 Uhr: Choreografien und Einführung mit studio gym

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité