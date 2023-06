Expo vente créations & métiers d’art normands Place de l’Amitié Équemauville, 8 juillet 2023, Équemauville.

Équemauville,Calvados

Expo vente créations et métiers d’arts normands : sculpture, bijoux, ébénisterie, arts graphiques, lunetterie, design textile, art floral, céramique…

Restauration sur place.

entrée libre

Salle Henri-Jeanson

10h30-18h30.

Samedi 2023-07-08 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-09 18:30:00. .

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie



Exhibition and sale of creations and arts and crafts from Normandy: sculpture, jewelry, cabinetmaking, graphic arts, eyewear, textile design, floral art, ceramics…

Catering on site.

free admission

Salle Henri-Jeanson

10:30am-6:30pm

Exposición y venta de creaciones y artesanía de Normandía: escultura, joyería, ebanistería, artes gráficas, óptica, diseño textil, arte floral, cerámica…

Restauración in situ.

entrada gratuita

Sala Henri-Jeanson

10.30 h – 18.30 h

Verkaufsausstellung für Kreationen und Kunsthandwerk aus der Normandie: Bildhauerei, Schmuck, Kunsttischlerei, Grafik, Brillenherstellung, Textildesign, Blumenkunst, Keramik…

Verpflegung vor Ort.

freier Eintritt

Henri-Jeanson-Saal

10.30-18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité