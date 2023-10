FETE DU VIN NOUVEAU Place de l’Abrivado Portiragnes, 21 octobre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Venez célébrer l’arrivée du vin nouveau lors d’une fête qui allie terroir et convivialité le samedi 21 octobre à Portiragnes !

Un évènement organisé par la ville en partenariat avec la cave Alma Cersius.

Rendez-vous à partir de 16h00 place de l’Abrivado.

La soirée sera animée par la Banda « Los Festejaïres », de quoi passer un excellent moment !.

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 23:30:00. .

Place de l’Abrivado

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Come and celebrate the arrival of new wine at a festival combining terroir and conviviality on Saturday, October 21 in Portiragnes!

An event organized by the town in partnership with the Alma Cersius winery.

Rendezvous from 4:00 pm at Place de l’Abrivado.

The evening will be entertained by the « Los Festejaïres » Banda, so you’re sure to have a great time!

Venga a celebrar la llegada del nuevo vino en una fiesta que combina productos locales y convivencia, el sábado 21 de octubre en Portiragnes

Un evento organizado por la ciudad en colaboración con la bodega Alma Cersius.

El acto comenzará a las 16:00 horas en la plaza del Abrivado.

La velada estará amenizada por la banda de música « Los Festejaïres », ¡seguro que lo pasará en grande!

Feiern Sie am Samstag, den 21. Oktober in Portiragnes die Ankunft des neuen Weins auf einem Fest, das Regionalität und Geselligkeit miteinander verbindet!

Eine Veranstaltung, die von der Stadt in Partnerschaft mit der Weinkellerei Alma Cersius organisiert wird.

Treffpunkt ab 16.00 Uhr auf dem Place de l’Abrivado.

Der Abend wird von der Banda « Los Festejaïres » musikalisch umrahmt, so dass Sie ei

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE