Journées Européennes du Patrimoine : Sur les chemins des travaux de la vigne à Cumières Place de l’Abreuvoir Cumières, 16 septembre 2023, Cumières.

Cumières,Marne

Venez vous immerger au coeur de Cumières et des métiers de la vigne à travers des sculptures,

créées par l’artiste Eric Sleziak. Elles retracent la méthode champenoise et les gestes traditionnels.

Vous partirez également à la découverte des loges de vignes, se situant sur les hauteurs du village.

Circuit disponible sur l’application IdVizit.

Circuit réalisé par Epernay Agglo Champagne en collaboration avec la commune de Cumières..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Place de l’Abreuvoir Place de l’abreuvoir

Cumières 51480 Marne Grand Est



Come and immerse yourself in the heart of Cumières and the vineyard trades through sculptures,

created by artist Eric Sleziak. They retrace the Champagne method and traditional gestures.

You’ll also discover the vineyard loggias, located on the heights of the village.

Tour available on the IdVizit app.

Created by Epernay Agglo Champagne in collaboration with the commune of Cumières.

Venga a sumergirse en el corazón de Cumières y en el trabajo de la vid a través de esculturas

creadas por el artista Eric Sleziak. Retratan el método Champagne y las prácticas tradicionales.

También podrá explorar las logias del viñedo, situadas en las alturas del pueblo.

Recorrido disponible en la aplicación IdVizit.

Esta visita ha sido organizada por Epernay Agglo Champagne en colaboración con el municipio de Cumières.

Tauchen Sie mithilfe von Skulpturen in das Herz von Cumières und die Berufe des Weinbaus ein,

die von dem Künstler Eric Sleziak geschaffen wurden. Sie stellen die Champagnermethode und die traditionellen Handgriffe dar.

Entdecken Sie auch die Weinbergslogen, die sich auf den Anhöhen des Dorfes befinden.

Der Rundgang ist über die App IdVizit verfügbar.

Der Rundgang wurde von Epernay Agglo Champagne in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Cumières durchgeführt.

