Messe de Noël des familles Place de l’Abbé Simonis Ammerschwihr, 24 décembre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Veillée de Noël pour les familles afin que petits et grands célèbre la naissance de l’enfant Jésus..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 19:00:00. EUR.

Place de l’Abbé Simonis

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Christmas Eve for families so that young and old alike can celebrate the birth of the baby Jesus.

Nochebuena para que las familias celebren el nacimiento del niño Jesús.

Heiliger Abend für Familien, damit Groß und Klein die Geburt des Jesuskindes feiern können.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg