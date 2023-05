Marché des producteurs locaux Place de l’Abbé Pierre, 9 août 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

Profitez d’un marché de producteurs et d’artisans locaux issus du Seignanx et des alentours basco-landais : légumes, fruits, volailles, oeufs, fromages, miel, bière, savons et plus encore ! Un vrai lieu d’échange et de convivialité autour de produits de qualité et de proximité à moindre coût par des circuits directs du producteur au consommateur.

Au Quartier Neuf de 17h à 19h..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 19:00:00. .

Place de l’Abbé Pierre Quartier neuf

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a market of local producers and craftsmen from the Seignanx and the Basque-Landes area: vegetables, fruit, poultry, eggs, cheese, honey, beer, soaps and more! A real place of exchange and conviviality around quality and local products at lower cost by direct circuits from the producer to the consumer.

At the Quartier Neuf from 5pm to 7pm.

Disfrute de un mercado de productores y artesanos locales de Seignanx y de la zona vasco-landesa: verduras, frutas, aves de corral, huevos, queso, miel, cerveza, jabones y mucho más Un verdadero lugar de intercambio y convivencia en torno a productos de calidad y de proximidad a menor coste por circuitos directos del productor al consumidor.

En el Quartier Neuf de 17 a 19 horas.

Profitieren Sie von einem Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern aus Seignanx und der baskisch-ländischen Umgebung: Gemüse, Obst, Geflügel, Eier, Käse, Honig, Bier, Seifen und vieles mehr! Ein echter Ort des Austauschs und der Geselligkeit rund um Qualitätsprodukte aus der Nähe zu geringeren Kosten durch direkte Wege vom Erzeuger zum Verbraucher.

Im Quartier Neuf von 17:00 bis 19:00 Uhr.

