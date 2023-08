Journées du Patrimoine – Visite libre de l’église de Moutier d’Ahun Place de l’Abbé Malapert moutier d’Ahun Ahun, 16 septembre 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

Visite libre de l’étonnante église abbatiale de Moutier d’Ahun. Porche gothique et choeur roman dans lequel se cache un merveilleux ensemble baroque de la fin du 17ème siècle. Visite possible avec audioguide..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Place de l’Abbé Malapert moutier d’Ahun

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Self-guided tour of Moutier d’Ahun’s astonishing abbey church. Gothic porch and Romanesque choir conceal a marvellous late 17th-century Baroque ensemble. Audioguide available.

Realice una visita autoguiada a la sorprendente iglesia abacial de Moutier d’Ahun. El pórtico gótico y el coro románico esconden un maravilloso conjunto barroco de finales del siglo XVII. Audioguía disponible.

Freie Besichtigung der erstaunlichen Abteikirche von Moutier d’Ahun. Gotische Vorhalle und romanischer Chor, in dem sich ein wunderbares Barockensemble aus dem späten 17. Jahrhundert verbirgt. Besichtigung mit Audioguide möglich.

