LA ROUTE DES CRÈCHES À VALMUNSTER Place de l’Abbé Gabriel Weyland Valmunster, 1 décembre 2023, Valmunster.

Valmunster,Moselle

Le décor de la crèche est réalisé entièrement en éléments naturels (pierre, bois, mousse) glanés en extérieur. Les paysages évoqués vont des zones verdoyantes et tendent progressivement vers le désert. N’hésitez pas à découvrir la magnifique église millénaire Saint-Jean Baptiste de Valmunster dont les plus anciennes parties datent du Xème siècle.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 09:00:00 fin : 2024-01-31 17:00:00. 0 EUR.

Place de l’Abbé Gabriel Weyland

Valmunster 57220 Moselle Grand Est



The crib’s décor is made entirely of natural elements (stone, wood, moss) gleaned from the outdoors. The landscapes evoked range from verdant to desert-like. Don’t forget to visit Valmunster’s magnificent thousand-year-old church of St. John the Baptist, whose oldest parts date back to the 10th century.

La cuna está decorada íntegramente con elementos naturales (piedra, madera, musgo) recogidos del exterior. Los paisajes representados van del verde al desierto. No deje de visitar la magnífica iglesia milenaria de San Juan Bautista de Valmunster, cuyas partes más antiguas datan del siglo X.

Die Krippendekoration besteht vollständig aus natürlichen Elementen (Stein, Holz, Moos), die im Freien gesammelt wurden. Die dargestellten Landschaften reichen von grünen Gebieten bis hin zur Wüste. Besuchen Sie auch die wunderschöne, tausendjährige Kirche Saint-Jean Baptiste in Valmunster, deren älteste Teile aus dem 10.

