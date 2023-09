Chœur de femmes « Les SirèneS de la presqu’île » Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église, 22 février 2024, Saint-Pierre-Église.

Saint-Pierre-Église,Manche

Si vous avez envie de chanter avec d’autres femmes ! Alors c’est ici qu’il faut venir.

Au programme : des chansons du Cotentin, de Normandie, de France, d’Europe, du monde.

Tous les jeudis (hors vacances scolaires) du 14 septembre 2023 de 20h30 à 22h30

A la Passerelle des Arts – St Pierre Eglise

300 € par an (soit 30 € par mois).

2024-02-22 20:30:00 fin : 2024-02-22 22:30:00. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie



If you want to sing with other women! Then this is the place to be.

On the program: songs from the Cotentin region, Normandy, France, Europe and the world.

Every Thursday (except during school vacations) from September 14, 2023, 8:30-10:30 p.m

At Passerelle des Arts – St Pierre Eglise

300 ? per year (or 30 ? per month)

Si quieres cantar con otras mujeres Entonces este es el lugar para venir.

En el programa: canciones de la región de Cotentin, Normandía, Francia, Europa y el mundo.

Todos los jueves (excepto durante las vacaciones escolares) a partir del 14 de septiembre de 2023 de 20.30 a 22.30 h

En la Passerelle des Arts – St Pierre Eglise

300 € al año (es decir, 30 € al mes)

Wenn Sie Lust haben, mit anderen Frauen zu singen! Dann sind Sie hier genau richtig.

Auf dem Programm stehen Lieder aus Cotentin, der Normandie, Frankreich, Europa und der Welt.

Jeden Donnerstag (außer in den Schulferien) ab dem 14. September 2023 von 20:30 bis 22:30 Uhr

In der Passerelle des Arts – St Pierre Eglise

300 ? pro Jahr (d.h. 30 ? pro Monat)

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche